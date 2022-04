Devises : la Russie baisse ses taux par surprise

(AOF) - Vendredi dernier, le rouble a atteint son plus haut niveau depuis novembre 2021 face à l'euro (83,1 roubles) et retrouvé son cours d’avant l’invasion face au dollar (76,26 roubles). La Banque centrale de Russie a pourtant surpris les marchés en abaissant son taux directeur de 20% à 17% alors que sa prochaine réunion est prévue le 29 avril. Cette décision témoigne de la confiance de l’institution dans les mesures d'urgence prises depuis le 24 février, et notamment un contrôle très strict des capitaux, pour amortir les effets des sanctions occidentales.