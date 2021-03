Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la publication du 'CPI' n'a pas fait la différence. Cercle Finance • 10/03/2021 à 23:56









(CercleFinance.com) - Le Dollar a reperdu environ -0,4% contre l'Euro : certes, le rendement du T-Bond 2031 s'est contracté de -2Pts de base (vers 1,535%) mais cela ne fait aucune différence par rapport au Bund qui s'est détendu d'autant (vers -0,33%). Le plan de relance de 1.900Mds$ vient d'être définitivement adopté par le Congrès US en milieu de soirée (fin d'après midi, heure de Washington) sans que cela provoque de réaction très tranchée. Le billet vert cède quelques fractions supplémentaires vers 1,1925/E. Janet Yellen s'est empressée de faire une déclaration après le vote sans surprise en faveur du 'rescue plan' : Quand je suis entrée en fonction (fin janvier), je craignais que de nombreuses familles soient hantées par un 'contexte COVID' longtemps après la fin de l'urgence sanitaire. Mais maintenant, avec l'adoption de l'American Rescue Plan, je crois que les Américains sortiront de la pandémie avec des fondamentaux intacts.' La séance de jeudi sera placée sous le signe de la conférence de presse de la BCE: les spécialistes se montrent relativement confiants sur le maintien d'un ton accommodante de Christine Lagarde lors de son face à face avec la presse en conclusion du FOMC de la BCE demain. Pas de grosse variation de la paire E/$ lors de la publication à 14H30 des chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis. Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail, conformément au consensus et les prix en donnée 'core' (hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles) demeurent très sages, à +0,1%. Par rapport à février 2020, l'indice des prix a augmenté de 1,7% en brut (contre +1,4% en janvier) et de 1,3% hors éléments volatils... les 2% sont encore loin, mais pour combien de temps avec un pétrole à 66$ et des prix de l'acier qui ont doublé en 1 an ?

