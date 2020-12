Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la £ prend sa revanche, le $ glisse vers 1,216/E Cercle Finance • 15/12/2020 à 19:37









(CercleFinance.com) - La Livre Sterling est pour la seconde séance consécutive la grande gagnante du jour avec une envolée de +0,9% contre le Dollar (à 1,3440) et de +0,7% face à l'Euro. Le rendement de la £ s'est accru alors que les Gilts ont connu une tension de +4Pts vers 0,265%. Le seconde devise la plus recherchée était le Dollar canadien qui prend +0,5% face au $, à 1,2695. Le Dollar continue de s'effriter contre l'Euro (-0,15% vers 1,2160) après la publication d'une série de chiffres mitigés aux Etats Unis : l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en baisse limitée de 1,4 point ce mois-ci pour s'établir à +4,9, alors que le consensus des économistes anticipait au contraire un léger redressement. Toujours pas d'inflation en vue : les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent et diminué de 0,3% hors produits pétroliers (soit -1% en rythme annuel). Les prix à l'exportation ont progressé de +0,6% en données brutes et de 0,3% hors produits agricoles (soit -1,1% sur 1 an). Bonne surprise en revanche avec la hausse de 0,4% de la production industrielle des États-Unis en novembre (après + 0,9% au mois d'octobre) : le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de +0,3% à 73,3%... chiffre conforme au consensus.

