Devises : la parité E/$ se fige à la veille discours J.Powell

(CercleFinance.com) - Statu-quo sur l'euro/Dollar à la veille de jackson Hole : parité inchangée à 1,1830. Le Dollar reperd le terrain gagné face au Yen la veille : -0,3% à 106. Il perd -0,5% face à la Livre, à 1,3215. Michel Barnier confirme depuis l'Université du MEDEF que le Royaume Uni perdra le 'passeport financier' avec l'UE (ce qui lui donne notamment une facilités d'accès aux guichets de la BCE et fluidifie grandement les échanges interbancaires) en cas de 'no deal'... un scénario qu'il refuse d'envisager, misant sur accord d'ici le 31 octobre (moins de 2 mois). Les cambistes se mettent déjà en position de 'stand by' à la veille de l'ouverture du symposium de Jackson Hole où la FED a promis des 'révélations importantes' sur l'évaluation de ses outils monétaires et de sa communication (possibilité de laisser l'inflation dépasser l'objectif des 2% sans relever le loyer de l'argent). Du côté des statistiques du jour, les commandes de biens durables US s'envolent globalement de +11,2% après un bond de +7,7% en juin selon le Département du Commerce (le consensus tablait sur +5%). Mais c'est une embellie en trompe l'oeil car excluant le secteur des transports (et du secteur aéronautique), les commandes de biens durables n'ont progressé que de +2,4% en juillet, progression proche de l'estimation moyenne des économistes (+2%).

