Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la monnaie unique toujours sous pression Cercle Finance • 14/11/2019 à 12:09









(CercleFinance.com) - Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne testait toujours les 1,10 dollar en se tassant, pour l'heure, de 0,11% à 1,0995 dollar. Des baisses de l'ordre de 0,15% étaient constatées face aux autres grandes contreparties. Et pourtant, plusieurs statistiques étaient un peu meilleures que prévu ce matin en Europe, notamment la croissance du PIB de la zone euro au 3e trimestre, ressortie à + 1,2% sur un an alors qu'elle était attendue à + 1,1%, comme lors de la période précédente. Même si au Royaume-Uni, les ventes de détail d'octobre ont déçu. Que retenir des premières auditions parlementaires de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine ? 'Le discours du président (de la banque centrale américaine) est resté identique à celui de la conférence de presse tenue à l'issue de la dernière réunion du FOMC. Il est confiant sur la croissance et confirme un statu quo sur la politique monétaire du Fed si le scénario économique des banquiers centraux, d'une croissance faible et d'un retour de l'inflation sur son objectif de moyen terme, se réalise', rapporte un spécialiste. Cela étant, le succès des interminables discussions commerciales entre la Chine et Washington quant à un accord partiel paraît moins certain. En effet, le Wall Street Journal rapporte que Pékin ne souhaiterait pas chiffrer ses engagements d'achats de matières premières agricoles aux Etats-Unis, alors que Donald Trump a évoqué le montant de 50 milliards de dollars.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.