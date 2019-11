Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la monnaie unique se tasse Cercle Finance • 20/11/2019 à 13:06









(CercleFinance.com) - Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tassait de l'ordre de 0,20% contre le billet, à 1,1061 dollar, ainsi que face au yen, tout en demeurant neutre contre le sterling comme le franc suisse. Dans l'ensemble, le billet vert profite toujours de l'anticipation d'un accord commercial partiel dit 'de phase 1' entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui marquerait la fin d'une bataille, sinon de la guerre commerciale qui oppose les deux puissances. Ce serait aussi un bon point pour le commerce et la croissance mondiales, ce qui soutient mécaniquement les Bourses. Dans ce contexte, les mauvaises nouvelles passent au second plan. 'Donald Trump a menacé de relever encore plus les tarifs douaniers sur les produits chinois si Pékin refusait de signer l'accord commercial avec Washington. Mais, les propos du président n'ont pas affecté les marchés', souligne d'ailleurs un spécialiste ce matin. Notons que le 12 décembre se tiendra le premier conseil des gouverneurs de la BCE que présidera Christine Lagarde, la nouvelle présidente, ainsi que les législatives anticipées britanniques, ce qui peut inciter à la retenue. Ce soir aux Etats-Unis, la Fed publiera le compte-rendre de son dernier comité de politique monétaire. EG

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.