Devises : la Livre se renforce, le Yen affecté par report JO

(CercleFinance.com) - La séance de lundi avait été marquée par la chute du Dollar canadien (huard) face au US$ (-1,5%), cette séance de mardi voit le retour en grâce de la Livre (£) face au Dollar et à l'euro, avec un gain respectif de +1,6% à 1,1735/$ et +1,3% à 1,0740/E. Le Dollar continue de résister face aux principales devises malgré le déversement sans précédent de liquidités déjà annoncé par la FED et le 'package' de 2.000Mds$ que le Congrès s'apprête à voter. Le billet vert ne cède que -0,3% face à l'euro, à 1,0755, -0,15% face au Franc suisse à 0,9830... et il grappille même +0,2% face au Yen vers 111,45 alors que l'annonce officielle du report des jeux olympiques à 2021 n'est plus qu'une question d'heures. Une annulation qui va coûter un manque à gagner de 2Mds$ de recettes au Japon alors que 11Mds$ ont été -officiellement- investis dans la préparation de l'événement, mais la facture pourrait s'avère plus lourde avec les difficultés d'annulations d'autre événements programmés en 2021. Nancy Pelosi, la chef de file du camp démocrate, annonçait vers 16H sur une chaîne financière qu'un accord avec les républicains sur une tranche de 500Mds$ de soutien à l'économie est déjà acquis et qu'une validation de la totalité du 'package' de 2.000Mds$ qui avait achoppé sur la répartition des sommes avait de bonnes chances d'être conclu dans les prochaines heures (dans la soirée). La priorité est selon elle de créditer les comptes des américains au plus vite, afin d'éviter des faillites personnelles en cascade.

