Devises: la Livre poursuit sa remontée fulgurante,+2% face $ information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 19:51

(CercleFinance.com) - Le Dollar continue de subir de violents mouvements en tout sens, façon 'portes de saloon', les écarts de 1% d'une séance à l'autre se multiplient, parfois même en intraday.

Aujourd'hui, le '$-Index' dévisse de -1,2% vers 112,00, même si 'l'effet £' y est pour beaucoup.



C'est tout sauf un signe de sérénité des marchés qui alternent 'risk-on' et 'risk-off' (le Dollar est LA valeur refuge par excellence).



Le contexte géopolitique (les ressortissants chinoise appelés à quitter l'Ukraine immédiatement, même injonction du Kazakhstan) et social reste tendu en Europe (Royaume Uni, Italie, France)... mais le billet vert a fortement reculé ce lundi (-1,2% face à l'Euro vers 0,9835, -0,9% face au Franc suisse, et surtout -2,2% face à la Livre vers 1,1420.



L'accélération baissière semble avoir coïncidé avec la publication d'une activité manufacturière en recul dans la région de New York, selon l'indice Empire State d'octobre : chute de -8 points par rapport au mois précédent pour atteindre -9,1.

Les nouvelles commandes et les expéditions ont peu évolué depuis le mois dernier, indique le rapport.

Voilà qui pourrait conduire la FED à moins d'agressivité puisque les 'mauvaises nouvelles' (qui devraient se succéder cet automne) sont redevenues de bonnes nouvelles

La semaine sera marquée par la publication des dernières données concernant l'inflation en Europe, au Royaume-Uni et au Japon.



Le 'fait du jour' restera cependant l'envol de la Livre face à toutes les devises (+10% en 15 jours face au $), alors que la nomination de Jeremy Hunt comme 'Chancelor' (ministre des finances) semble sonner le glas de l'ère Liz Truss, moins de 40 jours après sa prise de fonction... des rumeurs mise en minorité au sein de son parti circulent.

Mais la partie n'est pas terminée car la personnalité de Jeremy Hunt est également très contestée au sein des Conservateurs, le parti de Liz Truss (qui semble l'avoir lâchée en pleine tempête).