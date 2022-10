Devises : la livre ne célèbre pas la nomination de R.Sunak information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 18:47

(CercleFinance.com) - L'Euro a évolué entre 0,98 et 0,99$ avant d'en terminer quasi-stable vers 0,9860: il n'a donc pas souffert de piètres indices d'activité, les PMI européens publiés par S&P-Global.



Les 'stats' -faibles- sont une chose mais les cambistes anticipent une hausse de +75Pts du taux directeur de la BCE (décision attendue ce jeudi): certains experts s'attendaient à un tour de vis de +100Pts mais cette hypothèse s'est un peu évaporée avec la chute de l'indice PMI composite 'anticipé' de l'activité globale dans l'Eurozone (compilé par S&P-Global).

Le PMI préliminaire ressort en net recul à 47,1 contre 48,1, dans le sillage du PMI allemand qui chute vers 44,1, de plus en plus loin du seuil des 50.



Ce seuil technique est préservé in extrémis dans l'Hexagone avec un recul de 51,2 en septembre vers 50,0 en estimation flash pour octobre, signalant ainsi une stagnation de l'activité du secteur privé français en début de quatrième trimestre et affiche son plus faible niveau depuis mars 2021.



La Livre était également très surveillés en ce lundi qui fut une journée très 'politique' avec la nomination par le Parti Conservateur de Rishi Sunak à la succession de Liz Truss comme nouveau 1er ministre (Boris Johnson -le second challenger potentiel- ayant jeté l'éponge).



Rishi Sunak, c'est l'ex 'Chancellor' (battu par Liz Truss) favorable à l'orthodoxie budgétaire, par opposition aux stratégies de relance fiscale (que les marchés ont littéralement enterrées fin septembre).

La livre a cédé 0,4% face au Dollar (vers 1,1300) et à l'Euro du fait d'une spectaculaire détente de -28Pts du rendement des 'Gilts' vers 3,770%.



Le dollar Index termine en repli symbolique de -0,05% vers 111,95... une écart sans réelle signification.