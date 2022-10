Devises: la Livre en vedette (+1%), retour à la parité $/CHF information fournie par Cercle Finance • 12/10/2022 à 19:29

(CercleFinance.com) - Le Dollar finit globalement peu changé : gain symbolique de +0,1% vers 113,35, malgré la forte hausse de la Livre qui reprend +1% à 1,1070$.

La BoE a réaffirmé qu'elle cesserait ses achats de soutien ce vendredi 14, une promesse qu'elle risque de ne pas pouvoir tenir tant la tension sur la dette britannique demeure forte et les pertes abyssales pour les fonds de retraite UK.

La hausse de la £ face au $ a été compensée par le repli du Yen de -0,8% vers 147$ et du Franc suisse de -0,25% (retour à la parité de 1/1).



Le Dollar est soutenu par un 'PPI' robuste: le Département du Travail a mesuré une hausse de 0,4% en septembre par rapport au mois précédent (contre 0,2% attendu), et de 0,3% hors alimentation, énergie et services commerciaux (chiffre conforme).



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en septembre à 8,5% en données brutes et à 7,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, alors que le consensus tablait sur 8,3% et 7%.

Ces chiffres moins bons qu'espérés sont de mauvais augure à la veille du rapport mensuel sur l'inflation américaine (prix à la consommation), donnée macroéconomique majeure de la semaine.



Reste à découvrir ce soir à 20H les dernières 'minutes' de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, dans la soirée.