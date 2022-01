Devises: la ligne résolument anti-inflation du FED dope le $ information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 23:48

(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est nettement redressé dès la publication du communiqué de la FED, il a encore accru ses gains tout au long de la conférence de presse de Jerome Powell, engrangeant au final +0,6% vers 1,1238/1,1240/E.

Le Dollar Index affiche le même écart, à 96,50, la Livre se montrant la plus robuste avec un repli limité de -0,35% à 1,3460$.



Jerome Powell confirme que l'inflation pourrait s'établir durablement au-dessus de l'objectif des 2% et que les rupture des chaînes d'approvisionnement étaient plus problématiques et persistantes qu'anticipé auparavant.



La FED compte répondre à ces tensions en réduisant la taille de son bilan (assèchement des liquidités) et en relevant ses taux.

Jerome Powell n'a pas écarté le scénario d'un tour de vis lors de chacune des prochaines réunions: elle pourrait donc relever ses taux par 4 fois cette année.



Les -14% de correction subis par le Nasdaq n'ont donc pas adouci la ligne directrice de la FED qui s'en tient à l'impératif d'une riposte contre l'inflation US, même si cela indispose Wall Street.



Du coté des indicateurs américains, le Département du Commerce a dévoilé un bond de 11,9% des ventes de logements neufs aux Etats-Unis au mois de décembre 2021, soit un volume annualisé CVS de 811.000, contre 725.000 en novembre (révisé de 744.000 en estimation initiale).

Le prix médian des ventes de logements neufs américains s'est établi à 377.700 dollars le mois dernier, en hausse de plus de 18% sur 12 mois.