Devises: la FED impressionne peu le Forex, le $ perd 0,2% information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 00:00

(CercleFinance.com) - La FED a su une fois de plus trouver les bons mots pour présenter sans causer d'émoi ce à quoi les marchés s'attendaient.



Accélération du 'tapering' à -30Mds$ dès décembre, 3 hausses de taux en 2022 dont la première pourrait être déclenchée dès le mois de juin.



Le Dollar n'a quasiment pas bougé, contrairement au S&P500 qui est passé de -0,3% à +1,7% au final.



Le Dollar index (-0,2%) reperd le peu de terrain gagné la veille contre la plupart des devises alors que la FED a dévoilé des prévisions de croissance revues à la baisse à +5,5% en 2021, +4% en 2022 et +2,2% en 2023 et 2024 (rythme antérieur à la crise sanitaire.



Pour l'inflation, elle s'établirait à +5,3% en 2021 (proche du niveau de croissance) et à +2,6% en 2022... ce qui semble très optimiste.



Il n'y a pratiquement pas eu de mouvement sur les T-Bonds US après 20H : ils affichent +2,5Pts vers 1,448%, un niveau très comparable à celui précédent la publication des ventes de détail.

Elles n'ont progressé que de +0,3% aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 1,8% (révisée d'une estimation initiale de 1,7%) en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse de +0,8 à +0,9%, ce qui est en fait peu ambitieux pour une période incluant Thanksgiving et le 'Black Friday'.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont également augmenté de 0,3% en novembre : si quelques achats ont bien été effectués par anticipation au mois d'octobre, il semblerait bien que la baisse de pouvoir d'achat des ménages commence à se faire ressentir avec une inflation à +6,8%/mois en novembre.



L'indice Empire State de la Fed de New York est en revanche ressorti supérieur aux attentes (à 31,9, contre 25 attendu et 30,9 en novembre), mais c'est un chiffre relativement mineur.