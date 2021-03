Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la différence de rémunération soutient peu le $/E Cercle Finance • 01/03/2021 à 19:38









(CercleFinance.com) - Le Dollar a continué de s'apprécier doucement ce lundi, de +0,3% face à l'Euro, à 1,283%. Il gagne un peu plus de terrain face au Franc suisse (+0,7%) mais ne grappille que +0,15% face à la Livre. Si les différentiels de taux expliquaient mécaniquement les variations de change, le Dollar aurait dû creuser un bel écart face à l'Euro ce lundi: en effet, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de seulement 1Pts de base à 1,445% Outre-Atlantique contre -10Pts sur les OAT, les Bunds, les BTP italiens. Le passage sous les 1,40% a été bref ce lundi à New York et les taux US sont repartis à la hausse, vers 1,445% avant même la publication d'une croissance plus forte que prévu de l'indice ISM (Institute for Supply Management) qui a enregistré une accélération à 60,8 au mois de février, contre 58,7 en janvier (58,8 était le niveau attendu par les économistes). Le sous-indice des nouvelles commandes a augmenté à 64,8, soit une amélioration de 3,7 points à 61,1, tout comme la composante des prix, en hausse de 3,9 à 86. Le sous-indice mesurant l'emploi progresse, lui, un peu moins fortement, signant une augmentation de 1,8 point à 54,4. L'autre indice PMI manufacturier publié ce lundi, celui compilé par IHS Markit, est ressorti en baisse en février, passant de 59,2 en janvier à 58,6 en données définitives pour le mois écoulé. En Europe en revanche, la détente des taux longs a tenu la distance, malgré les bons PMI publiés en matinée qui n'ont fait remonter les rendements: l'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est établi à 57,9 en février, chiffre révisé par rapport à une estimation flash de 57,7, et après 54,8 en janvier.

