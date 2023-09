Devises: la conjoncture 'relative' reste favorable au Dollar information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 19:17

(CercleFinance.com) - Peu de volatilité sur le FOREX mais une tendance positive persistante pour le Dollar : le $-Index grappille 0,15% vers 105,00 grâce à une progression assez homogène de +0,2% face à l'Euro (1,0705), la Livre, le Franc suisse.



Une seule exception: le Yen qui se redresse de 0,3 à 0,4% après avoir inscrit un plancher à 147,8 face au billet vert.



L'Euro tente de se maintenir au-dessus de 1,07 face au $ mais les nouvelles 'macro' ne sont pas bonnes en Europe, à commencer par l'Allemagne qui subit une contraction de -0,8% de sa production industrielle (au lieu de -0,3% attendu) alors que les prix de l'énergie continuent de plomber la rentabilité des usines.



Plombée par l'Allemagne, l'Europe dans son ensemble était proche de la stagnation au 2ème trimestre 2023 : le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,1% dans la zone euro et est resté stable dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait annoncé précédemment une croissance de 0,3% pour la zone euro.



Dans la zone euro, la dépense de consommation finale des ménages est restée stable et celle des administrations publiques a augmenté de 0,2%, tandis que la FBCF s'est accrue de 0,3%. Les exportations ont diminué de 0,7% et les importations ont augmenté de 0,1%.



Dans l'UE, la Lituanie (+2,9%) a enregistré la plus forte hausse du PIB par rapport au trimestre précédent, suivie de la Slovénie (+1,4%) et de la Grèce (+1,3%).

Les plus fortes baisses ont été observées en Pologne (-2,2%), en Suède (-0,8%) et en Autriche (-0,7%).

A noter que l'INSEE vient de publier une estimation de la croissance en France de +0,9% pour l'ensemble de l'année et voit l'inflation se contracter nettement octobre (à 4% contre 4,8% en août et septembre) pour finir à 4,2% en décembre.



Le Dollar reste soutenu par des chiffres de l'emploi étonnamment robustes: le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a encore reculé de -13.000 lors de la semaine du 28 août, à 216.000 selon le Département du Travail (plus faible total depuis 7 mois).



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - laisse quant à elle apparaître un net recul de 8.500 du nombre d'inscriptions par rapport à la semaine précédente, pour s'établir à 229 250.