Devises: la £ chute de 1%, le $-Index au +haut depuis 20 ans information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 19:39

(CercleFinance.com) - L'Euro ne se redresse que symboliquement face au Dollar, malgré des rendements qui grimpent à la verticale sur les Bunds, OAT, les BTP italiens (qui explosent de +20Pts à 4,29%)...depuis jeudi dernier.



Le tension reste également palpable sur les T-Bonds à la veille du communiqué de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, les écarts sont moins considérables que dans l'Eurozone.

Le 'fait du jour' restera la chute de -1,1% de la Livre Sterling sous les 1,200 face au Dollar.

Le Dollar Index (+0,3%) pulvérise un nouveau record annuel à 105,35, un niveau plus revu depuis une vingtaine d'années (105, c'était le plancher de juillet 2002, il se hissera vers 109,4E un moins plus tard avant de rechuter e, ligne droite jusque vers 80,5 en décembre 2004, puis jusque vers 71,5 début mars 2008.



En effet, la Fed entamait ce mardi sa réunion de politique monétaire (FOMC) qui se déroule sur deux jours : elle devrait annoncer un relèvement de 50 points de base du taux de ses 'fed funds' (anticipé à 100%)... mais l'hypothèse des 75Pts rallie désormais beaucoup de suffrages (la moitié) et ne surprendrait pas les investisseurs.

Et si les 75Pts ne sont pas pour demain, ce serait une quasi-certitude pour fin juillet.



L'Euro a pu être soutenu par l'indicateur ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne qui se redresse de 6,3 points pour atteindre une valeur de -28 points,)... mais il se trouve symétriquement affaibli par la 'fragmentation' des rendements du Nord au Sud.

Cela traduit une réelle inquiétude concernant le niveau d'endettement des pays du Sud: le '10 ans' grec affiche +27Pts à 4,705%... contre 3,56% le 1er juin (+115Pts en 10 jours, +340Pts depuis le 1er janvier, environ +300Pts face au Bund).



Le rendement des T-Bonds US ne progresse que de +8Pts à 3,451% : il y a peut-être un lien (pas vraiment évident) avec la publication des prix à la production aux Etats-Unis, lesquels ont augmenté de 0,8% en mai par rapport au mois précédent, et de 0,5% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en mai à 10,8% en données brutes et à 6,8% hors alimentation, après des taux annuels de respectivement 10,9% et 6,8% observés au mois d'avril.