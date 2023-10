Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la BoJ reste accommodante, le Yen dévisse de -1,7% information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 19:56









(CercleFinance.com) - La déclaration de guerre -officielle- du Yémen à Israël (avec promesse de tirs de missiles sur l'état hébreu) n'impressionne pas les marchés.

Elle laisse indifférent Wall Street qui accroît doucement son avance, elle n'a aucun impact sur les marchés obligataires, le Dollar gagne quelques fractions face à l'Euro vers 1,0580 (+0,35%) et la hausse de +0,6% du 'Dollar Index' vers 106,75 résulte de la seule débâcle du Yen, et non de l'actualité géopolitique des dernières heures.



Le 'fait du jour', c'est bien la lourde chute du Yen de -1,7% face au Dollar à 151,6, soit un nouveau 'plus bas' de l'année : il égale au dixième près son plancher du 16 octobre 2022 (il chute également de -1,3% face à l'Euro à 160,30).

La Banque du Japon (BoJ) a officialisé dans la nuit de mardi un nouvel assouplissement du contrôle de la courbe des rendements obligataires japonais à dix ans, désormais autorisés à évoluer au-delà du plafond de 1%.



Le '10 ans' japonais grimpe de +5Pts vers 0,945%, au plus haut depuis 10 ans... mais c'est bien insuffisant pour soutenir la devise nippone, la BoJ affirmant que sa politique monétaire demeure très accommodante, le taux réel restant très négatif puisque l'inflation apparait légèrement supérieure à 3% dans l'Archipel.



L'Euro n'avait guère réagi ce matin à la publication du PIB français : il est ressorti à +0,1% au 3e trimestre, après +0,6% le trimestre précédent, selon les données CVS en volume (1ère estimation de l'Insee).



Par ailleurs, toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 4% sur un an en octobre 2023, en décélération sensible donc, après un taux de +4,9% observé en septembre.







Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.