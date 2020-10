Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : la BCE obtient une nette décrue de l'Euro Cercle Finance • 29/10/2020 à 20:02









(CercleFinance.com) - L'une des premières conséquence de prévisions plutôt pessimistes sur la conjoncture de la BCE (qui va probablement revoit ses estimations à la baisse pour la croissance en 2021, avec le scénario des reconfinements à répétition), c'est la rechute de l'Euro, de -0,6% vers 1,1670 face au Dollar (et même 1,1650 au plus bas, au plus bas depuis le 29/09). Le $ se montre robuste également face à la Livre et au Yen avec +0,4% à 1,293 et 104,65 respectivement). Si la BCE ne change rien pour l'instant, Christine Lagarde indiquait lors de la conférence de presse 'nous ne resterons pas figés si la situation se dégrade'... et la BCE admet que la reprise s'essouffle. La patronne de la BCE indique par ailleurs que le 4ème trimestre est d'ores et déjà placé sous le signe de la récession ('novembre pourrait s'avérer très négatif') et de la déflation. Les prix resteront négatifs jusqu'à début 2021, dans le sillage des prix du pétrole (-3% à 37,75$ à Londres) pourraient ne pas commencer à remonter dans l'Eurozone avant 2022, ce qui signifie que les taux réels resteront négatifs encore au moins 18 mois, et probablement 2 ans de plus avant d'atteindre seulement les +2%. La BCE invite les européens à 'élaborer sans tarder un nouveau plan de soutien' (au delà des 750MdsE déjà négociés). A noter: le Franc suisse calque sa course sur celle de l'Euro, sans aucune annonce de la BNS, et sans confinement (les mêmes mesures en vigueur depuis 1 mois sont prolongées sans être durcies... l'économie helvétique continue donc de tourner).

