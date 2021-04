Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'inflation US reste modérée, le $ recule de 0,3% Cercle Finance • 13/04/2021 à 19:54









(CercleFinance.com) - Le Dollar se retrouve affaibli contre toutes les devises suite à la publication de la statistique de l'inflation au mois de mars aux Etats-Unis: il recule de -0,3% face à l'(Euro (vers 1,1945), d'à peu près autant face au Yen (à 109,06), de -0,2% face au Franc suisse et au Dollar canadien, et ne se maintient que face à la Livre Sterling (stabilité à 1,3750). Les prix à la consommation aux Etats-Unis, même dopés par ceux des carburants (+9,1%), n'ont augmenté que de 0,6% en mars 2021 par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail. Hors énergie et alimentation, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation s'est établie à 0,3%: ils font preuve d'une grande sagesse. Par rapport à mars 2020, l'indice des prix a augmenté de 2,6% en données brutes (contre +2,5% anticipé après +1,7% en février) et de 1,6% hors éléments volatils (le consensus tablait sur +1,7%). Il s'ensuit un recul de -2,5% du rendement des T-Bonds qui affaiblit le billet vert, la rémunération des Bunds restant quasi inchangée vers 1,298%. 'Si la croissance économique des Etats-Unis reprend son cours antérieur, que l'inflation refait surface et que la dette publique du pays augmente, il n'y aura plus de raison ni de besoin pour des taux d'intérêt bas', rappelle la société de gestion scandinave Evli. Pour la plupart des analystes, la remontée de l'inflation au printemps ne sera que fugace compte tenu des effets de base vis-à-vis de mars 2020, qui avait constitué un point bas pour de nombreuses données sur l'inflation. Au printemps dernier, du fait des perturbations causées par la pandémie, les prix à la consommation s'étaient inscrits en baisse ce qui promet, un an plus tard, un effet de base maximal. A noter ce nouveau record absolu du bitcoin (+6 à 63.390$) qui pour certains constitue le baromètre de la défiance à l'encontre du Dollar et des monnaies victimes de la fuite en avant des banques centrales dans la planche à billet.

