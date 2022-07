Devises: l'inflation US record n'avantage plus le $ (1,007E) information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 20:17

(CercleFinance.com) - Le FOREX semble donc jouer, comme le marché des taux, une forme de 'fait accompli' après la publication des prix à la consommation aux Etats-Unis.

C'était tellement 'pire que prévu' avec +1,3% en séquentiel (1,1% attendu) et +9,1% en rythme annuel (contre 8,9% anticipé), que certains économistes se demande si l'inflation n'a pas devancé les anticipations en culminant dès le mois de juin plutôt qu'au milieu de l'été, à son pire niveau depuis 1981.



Le Département du Travail précise que hors énergie et produits alimentaires, deux catégories traditionnellement volatiles, l'inflation américaine s'est établie à +0,7% le mois dernier (0,6% anticipé, soit +5,9% en rythme annuel), une progression là aussi légèrement supérieure au consensus de marché.

Cela conduit les pronostiqueurs à miser sur 100Pts de hausse du taux 'FED Fund' le 27 juillet (le Canada vient de rehausser le sien de +100Pts à 1,50%) plutôt que 75Pts: ce scénario vient de monter à 42% de probabilité (une hausse minimum de +75Pts est anticipée à 100%).



Le billet vert a brièvement franchi le cap de la parité en cotant 0,999 face à l'Euro avant de se replier vers 1,007/1,008 alors que les T-Bonds US font du sur-place vers 2,94%... mais après une séquence 'portes de saloon' qui a vu le rendement du '2032' bondir de 2,96% vers 3,07% (sans cotations... il s'est produit un 'gap' à la hausse de +8Pts à 14H30 précise).



Le Dollar Index plafonne une nouvelle fois sous les 108 (-0,1%) alors que l'Euro reprend ce soir +0,3%, la Livre Sterling +0,15% et le Franc suisse +0,25%.

Le Dollar canadien affiche +0,4% à 1,2975 grâce à une hausse de taux 25Pts supérieure au consensus... et qui devient le geste le plus agressif de la BoC (Bank of Canada) de son histoire.