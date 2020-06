Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'incertitude dope le $ qui bondit face au 'huard' Cercle Finance • 11/06/2020 à 20:23









(CercleFinance.com) - Le Dollar se redresse vivement, de +0,5% face à l'Euro vers 1,1310, de +1% face àà la Livre Sterling vers 1,26 et il s'offre carrément une envolée de +1,4% face au Dollar canadien (le 'huard') vers 1,36 (après avoir nettement consolidé la semaine passée. Le billet vert retrouve soudain son statut de refuge dans un contexte d'incertitude ravivé par la pandémie et les prévisions plutôt pessimistes de la FED la veille qui se dit 'déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition , agressivement et dans des proportions sans précédent', notamment en renforçant ses achats de créances hypothécaires et en maintenant ses taux zéro, au moins jusqu'en 2022. Mais malgré cet activisme et plus de 3.000Mds$ injectés en 2 mois,le Dollar a bien 'tenu' au-dessus des 1,1400/E (même s'il ya eu quelques tentatives de soulèvement de la résistance par l'Euro ces derniers jours). La FED a rappelé mercredi soir que l'économie US va avoir besoin d'un soutien massif de la part sur du moyen terme : le chômage demeurera élevé, des millions de personnes ne retrouveront pas leur emploi avec une économie en contraction de 6,5% en 2020. A ce propos, le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage est resté important début juin aux Etats-Unis, avec +1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, a annoncé jeudi le Département du Travail qui dénombre 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 de la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines - qui rend mieux compte des tendances de fond sur le marché du travail - s'est elle établie à 2.002.000, un repli de 286.250 par rapport à la semaine précédente. Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il s'inscrit aujourd'hui à 20.929.000, soit un recul de 339.000 d'une semaine sur l'autre... ce qui signifie que moins de 50% des 44.2 millions de personnes ayant perdu leur emploi sont indemnisés.

