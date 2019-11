Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'euro tient les 1,10 dollar vendredi midi Cercle Finance • 15/11/2019 à 12:30









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne reprenait un peu de hauteur au-dessus des 1,10 dollar, barre symbolique 'cassée' durant la semaine. A cette heure, l'euro (+ 0,03%) conservait les gains de la veille (+ 0,15%) et s'échangeait 1,1031 dollar. Les hausses sont à peine plus prononcées contre les autres devises, à l'exception du yen (+ 0,28%). Difficile d'y voir clair dans les négociations commerciales sino-américaines. Après avoir suscité bien des espoirs, l'accord partiel serait maintenant sujet à caution, Pékin peinant à s'accorder avec Washington, même sur un accord limité de 'phase 1' excluant pourtant les épineuses questions de propriété intellectuelle et de transfert de technologie. En outre, les auditions de Jerome Powell devant les commissions parlementaires américaines n'ont finalement guère apporté d'éléments nouveaux. Pour sa part, l'euro reste porté par les chiffres du PIB un peu meilleurs que prévu publiés hier en Allemagne pour le 3e trimestre, alors que ce pays demeure la locomotive économique du Vieux continent. Du côté statistique, l'inflation ne donne toujours pas de signe d'accélération en zone euro, quand les ventes au détail des Etats-Unis sont attendues cet après-midi.

