Devises: l'Euro teste la parité face au $, le $Index à 108,5 information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 18:48

(CercleFinance.com) - Lundi, le Dollar battait un record vieux de 20 ans (le Dollar Index franchissant les 108 pour la 1ère fois depuis décembre 2002) et affichait sa robustesse face à toutes les devises.



Aujourd'hui, le Dollar-Index va encore plus loin, jusque vers 108,5... mais c'est surtout grâce à la faiblesse de l'Euro qui a fait une brève incursion sous le seuil de parité 1,000/1,000 (à 0,9999).

Notre monnaie unique s'est ensuite légèrement redressée, jusque vers 1,006 et le Dollar Index a entamé sa consolidation avec un repli sur un large front avec -0,5% face au yen vers 136,7 et la Livre (-0,2% vers 1,1910) et au Franc suisse à 0,9815.

L'Euro se redresse également de +0,1% à 0,9870... mais il reperd 0,3% face au yen.

Le rendements de l'Euro au travers des principales dettes souveraines a plongé après la publication d'un très mauvais indicateur de sentiment -le ZEW- en Allemagne: nos OAT et les Bunds effacent 14 à 15Pts de base, les BTP italiens -11Pts.



Le ZEW(confiance des milieux d'affaires) s'est effondré de 25,8 points pour atteindre une valeur plancher de -53,8 dans l'enquête de juillet 2022, traduisant ainsi une forte dégradation des perspectives économiques du pays.



L'évaluation de la 'situation économique présente' en Allemagne s'est également fortement dégradée, l'indice dévissant de -18,2Pts à -45,8: dans les deux cas, il s'agit de niveaux inférieurs aux pires niveaux de mars 2020.

L'Allemagne redoute que la maintenance sur le plus grand gazoduc transportant du gaz russe -Nordstream-I- ne se transforme en arrêt définitif de la livraison de gaz, Berlin refusant le règlement en roubles...



Les cambistes jouent le scénario des +75Pts (c'est acquis, la FED ne saurait se déjuger) le 27 juillet puis +50Pts mi-septembre (petit suspens) seront très attentifs demain puis jeudi à la publication successivement du 'CPI' américain, puis des prix à la production 'PPI' jeudi.