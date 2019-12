Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'euro termine la semaine en forme Cercle Finance • 13/12/2019 à 12:15









(CercleFinance.com) - Marché: l'euro se rapproche désormais des 1,12 dollar Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne défendait ses gains des dernières séances à 1,1183 dollar (+ 0,03%), tout en étant bien partie pour prend 1% sur la semaine. Christine Lagarde paraît avoir réussi son 'grand oral' la veille, lors de la conférence de presse qui a suivi le conseil des gouverneurs de la BCE, même si la politique monétaire reste pour l'heure inchangée. Par ailleurs, les dernières nouvelles - pour ne pas les résumer au tweets de Donald Trump - de l'interminable négociation du 'deal' sino-américain sont meilleures. 'Selon des 'personnes informées', les deux parties pourraient rapidement conclure un accord commercial limité', commente un analyste parisien, qui ajoute : 'La Maison-Blanche devrait faire, aujourd'hui, une déclaration officielle.' Outre Manche, le Parti conservateur de Boris Johnson a donc remporté une victoire sans appel lors des législatives britanniques de la veille. 'Ceci sera suffisant pour ouvrir la voie à une sortie du Royaume-Uni de l'UE le 31 janvier et entrer dans la période de transition, bien qu'il sera plus difficile d'obtenir un accord final négocié avec l'UE d'ici fin 2020', commente Commerzbank. Du côté statistique, les opérateurs prendront connaissance dans l'après-midi des ventes de détail (attendues en hausse de 0,3% en consensus) et des prix à l'importation pour le mois de novembre, ainsi que des stocks des entreprises pour octobre.

