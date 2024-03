Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: l'Euro termine faible malgré un bon IFO allemand information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Le Dollar fait preuve de robustesse en cette période post-FOMC : les annonces de la FED avaient provoqué sur le coup un petit trou trou d'air de -0,6%, vite comblé jeudi et le billet vert poursuit sa remontée pour terminer la semaine au plus haut, à 104,4E sur le '$-Index' (soit +0,85%).

Le Dollar ne souffre pas non plus d'une détente sur le T-Bond 2034 de -5Pts à 4,22%.

Le '30 ans' était encore au-delà de ses niveaux du 15 mars jeudi soir avant de se détendre de -4,5Pts vers 4,400%.

Et cette embellie se dessine en l'absence de tout chiffre significatif (agenda vide de 'stats' ou de prise de parole de banquiers centraux).



L'Euro cède encore -0,5% ce vendredi (vers 1,0805$) malgré la publication d'un bon 'chiffre' en Allemagne : l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne poursuit son redressement, à 87,8 contre un niveau -révisé à la hausse- de 85,7 en février.

Un score bien au-dessus des attentes (consensus 86,0 ; CE 85,5) et c'est le plus élevé depuis juin dernier.



Le Franc suisse qui avait chuté de -0,9% avec l'annonce surprise la veille d'une baisse de taux de la BNS se stabilise vers 0,8990/$ et il reprend 0,35% contre l'Euro.

Le Yen s'est montré le plus ferme avec +0,2% face au $, mais il perd 1% sur la semaine, malgré la hausse de tau de la BoJ mardi





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.