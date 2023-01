Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: l'Euro soutenu par propos 'faucons' de Klaas Knot information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 18:41









(CercleFinance.com) - Nouveau plancher sur la paire E/$ suite aux déclaration très 'faucon' de Klaas Knot, le patron de la banque centrale néerlandaise qui prévient que la BCE pourrait enchainer 2 hausses de taux de 50Pts lors de ses 2 prochaines réunions.

Cette agressivité de la BCE contrasterait avec la modération adoptée par la FED à compte de son prochain FOMC avec 2 hausses de +25Pts d'i mi-mars.



L'Euro a ainsi inscrit un nouveau zénith annuel à 1,0927/E avant de se tasser vers 1,0860 (soit +0,1%), ce qui demeure supérieur au précédent zénith de la mi-janvier.

Le Dollar Index se montre plus robuste avec un gain de +0,2% vers 102,2 car le billet vert gagne du terrain face à la Livre (+0,2%), face au Franc suisse (+0,4%) et face au Yen (+0,8%).



Le Dollar n'a pas été affaibli dans l'après-midi par l'indice des indicateurs avancés du Conference Board qui a de nouveau reculé en décembre,

de -1% à 110,5 le mois dernier après avoir déjà reculé de 1,1% au mois de novembre, alors que les analystes anticipaient un repli plus limité de 0,7%.



Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board, met en évidence une faiblesse généralisée de l'ensemble des composantes de la statistique, allant d'une détérioration du marché du travail aux difficultés du secteur de l'immobilier.



'L'activité économique dans son ensemble devrait vraisemblablement se retourner à la baisse dans les trimestres qui viennent avant de se redresser au quatrième trimestre 2023', pronostique-t-il.



Les cambistes seront également attentifs à la publication, mardi, des indices PMI 'flash' dans la zone euro, qui devraient nourrir le débat en cours sur le niveau de l'inflation et le risque d'une récession.

Selon les derniers chiffres d'Eurostat qui viennent de sortir, la France est le seul pays de la Zone Euro où le ratio dette publique /PIB a augmenté au troisième trimestre 2022.





