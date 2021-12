Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: l'Euro se renforce, la Livre clairement affaiblie information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 19:57









(CercleFinance.com) - Belle vigueur de l'Euro qui reprend 0,4% face au Dollar à 1,1282.

C'est en fait le billet vert qui est un peu faible face aux autres devises, sauf face à la Livre Sterling (qui s'effrite de -0,25% à -1,3210).

La Livre chute également de -0,7% face à l'Euro vers 0,8535, malgré la récente hausse de taux au Royaume Uni : la position politique de Boris Johnson semble de plus plus fragilisé avec des démissions en cascade au sein de son cabinet.



Le $ n'a pas été affaibli par par le chiffre du jour est plutôt positif aux Etats-Unis : l'indice composite des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, a progressé de 1,1% en novembre, soit un peu plus que ce qu'attendaient en moyenne les économistes (après 0,9% en octobre et 0,3% en septembre).



'L'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la résurgence de la Covid-19, posent des risques pour la croissance du PIB en 2022, mais l'impact économique de ces risques peut être contenu', juge le Conference Board.



L'organisation patronale s'attend à ce que 'la croissance du PIB réel se renforce à environ +6,5% au quatrième trimestre 2021 (rythme annualisé) avant de se modérer à un rythme encore vigoureux de +2,2% au premier trimestre 2022'.





