Devises: l'Euro se redresse jusque vers 1,02$ à 72H FOMC BCE information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 18:42

(CercleFinance.com) - L'Euro (+1% vers 1,0200$ puis 1,0180 ce soir) prend sa revanche après l'inscription jeudi d'un plancher de 21 ans à 0,9952 face au Dollar.



Le billet vert n'est pas soutenu par son rendement qui progresse modestement à New York (+7Pts à 3,000%), tandis que le Bund et l'OAT rajoutent +10Pts à 72H de la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne.



La BCE devrait procéder à une hausse de taux de 25 points de base, sa première depuis 2011, avant de passer à +50Pts à la rentrée (soit l'équivalent de la hausse attendue par la FED le 27 juillet) alors que l'inflation continue de battre des records en Europe (8,5% en moyenne mais +22% en Estonie).



La BCE devrait également détailler les détails de son plan 'anti-fragmentation' destiné à limiter l'écart de taux entre les obligations d'Etat allemandes et celles du sud de l'Europe.

Il est toujours question d'achats ciblés sur les émissions les plus à risque (celles du 'sud') mais difficile d'affirmer que la Bundesbank va vouloir jouer le jeu aussi loin qu'il le faudrait pour réduire le 'spread' BTP/Bund.



L'Euro se redresse aussi en lien avec un petit espoir de voir Mario Draghi rafistoler sa majorité hétéroclite...mais le peuple italien est très remonté contre lui: 'super-Mario' se ferait laminer en cas de législatives.

Samedi dernier, il semblait sur le point de jeter l'éponge et quitter le pouvoir pour de bon.



Le Dollar Index consolide de -0,9% vers 107,00 et perd le contact avec son zénith de jeudi dernier inscrit à près de 109,30.

La Livre Sterling se montre la plus vigoureuse avec +1,1% à 1,1980, le Dollar canadien grimpe également de +0,9% vers 1,2900.