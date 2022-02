Devises: l'Euro se redresse encore à 48H du FOMC de la BCE information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 20:23

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit sa glissade amorcée dès vendredi (après le test d'un zénith inscrit vers 1,112/E) avec un repli supplémentaire de -0,2% face à l'Euro, vers 1,1255.

Les cambistes se projettent 48H en avant et s'ils s'attendent à ce que la BCE ne prenne aucune initiative (elle s'est engagée à maintenir les taux inchangés jusqu'à fin 2022), son parti pris de l'immobilisme semble de moins en moins tenable face à une inflation désormais bien installée au-dessus de 5% dans plusieurs pays... dont l'Allemagne.



Le billet vert plie plus nettement encore face au Yen (-0,35%) puis face à la Livre et le Franc suisse (-0,5% à 1,3515 et 0,9220).

Le Dollar ne résiste que face au $ Canadien avec -0,1%... et globalement, le Dollar Index ne cède que -0,15% vers 96,4, ce qui peut paraître assez paradoxal vu le nombre de replis supérieurs à -0,3%.



La consolidation face à l'Euro s'explique mécaniquement par des T-Bonds qui se détendent de 2Pts vers 1,7600% après la publication de l'indice 'ISM' puis du PMI manufacturier (IHS-Markit) aux Etats-Unis tandis que nos OAT et les Bunds se tendent de +1,5Pts à 0,443% et +0,03% respectivement.



A noter que l'indice français des acheteurs PMI IHS Markit du secteur manufacturier s'est inscrit à 55,5 en janvier, en très léger repli par rapport à décembre 2021 (55,6), et continue ainsi de signaler une croissance du secteur en début d'année 2022.



Dans la zone euro,l'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier s'est redressé de 58,0 en décembre 2021 à 58,7 en janvier, affichant son plus haut niveau depuis août dernier, et signale ainsi un rebond de la croissance après avoir affiché un plus bas de dix mois le mois précédent.