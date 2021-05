Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro se raffermit, la Livre faiblit après la BOE. Cercle Finance • 06/05/2021 à 17:36









(CercleFinance.com) - Ce jeudi restera marqué par un net affaiblissement du $ de -0,4% vers 1,2060/E alors que le rendement des T-Bonds se détend de -2,5Pts vers 1,5600/1,5580%. L'Euro semble soutenu par des ventes au détail qui ont progressé plus que prévu en mars dans la zone euro (+2,7% par rapport au mois de février), une donnée qui montre que les consommateurs de la région continuent leurs achats malgré les mesures de restriction en cours :ce serait une des conséquences très directe d'un excès d'épargne depuis 14 mois.. Le Dollar faiblit assez nettement également face au Franc suisse (-0,5% vers 0,9075) et au Dollar canadien (-0,6% à 1,2190). La Livre ne grappille que +0,2% (à 1,388) alors que la Banque d'Angleterre, prévues à l'heure du déjeuner s'avère sans surprise: elle maintient son taux directeur à 0,1%, une décision prise à l'unanimité de ses membres. L'institution a également décidé - par huit voix contre une - de maintenir son programme d'achat d'obligations d'Etat à 875 milliards de £ sterling, soit un total de 895 milliards en incluant les obligations d'entreprises non financières à note de crédit 'investissement'. Mais une petite phrase a pris un relief particulier 'il est temps d'envisager une réduction du programme de rachats d'actifs'.

