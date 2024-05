Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : l'Euro se montre robuste, le Yen recule encore information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 19:54









(CercleFinance.com) - Le Dollar a reculé ce mardi, la glissade s'est accélérée après la publication de l'indice des prix à la production (PPI).

Le '$-Index' recule de -0,2% et revient s'appuyer sur le palier des 105,00.



L'Euro s'est montré ferme contre toutes les devises : il gagne +0,3% face au billet vert vers 1,0820, +0,1% face au Franc suisse et à la Livre.



Le Yen poursuit sa décrue contre toutes devises, il cède -0,2% face au $ vers 156,55 et -0,5% face à l'Euro vers 169,3.



Côté chiffres, l'inflation en Allemagne est ressortie à +2,2% (stable, elle ressort à +2,4% en 'stabilisé) et l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne a progressé de 4,2 points par rapport à avril pour s'établir à +47,1, confirmant que les conditions économiques s'améliorent peu à peu dans la première économie d'Europe.



Aux Etats-Unis, le Département du Travail fait savoir que le 'PPI' a augmenté de 0,5% en données brutes et de 0,4% en excluant l'alimentation (contre une stabilité attendue), l'énergie et les services commerciaux, en avril par rapport au mois précédent.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie à 2,2% en données brutes (contre 1,8% en mars) et à 3,1% hors alimentation (contre 2,8% en mars).

Cela ne va pas encourager la Fed à assouplir sa politique monétaire rapidement : les dernières déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui s'exprimait en fin d'après-midi depuis Amsterdam (conférence organisée par l'association des banques étrangères aux Pays-Bas) vont dans ce sens.

Le patron de la FED reconnaît que 'la décrue est lente' et qu'il 'va falloir se montrer patient avant que les données relatives à l'inflation aillent dans le bon sens'.

L'Or se montre résilient et se maintient vers 2.356, l'argent prend +1,3% vers 28,55$.









