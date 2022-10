Devises: l'Euro s'effrite malgré dérives prix incandescentes information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 19:33

(CercleFinance.com) - L'Euro n'a pu se maintenir au contact de la parité avec le Dollar après les propos plutôt apaisant de la BCE jeudi après-midi.

L'Euro s'effrite de -0,2% vers 0,9940$ mais enchaine toute de même une 3ème semaine positive (gain de +0,8%).

Le Yen a été la devise la plus fragile ce vendredi avec -0,9% face au $ à 147,80, vient ensuite le Franc suisse qui a lâché -0,6% à 0,9960$.



L'Euro a été soutenu par des chiffres d'inflation bien plus forts qu'attendu (surtout au lendemain de la conférence de presse de Christine Lagarde qui s'est peu étendue sur le risque inflationniste.

Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer que les chiffres de l'inflation en Allemagne ressortiraient à +10,4% (du jamais vu depuis 1951, alors que les prix de l'énergie ont flambé de +43% sur 12 mois, ceux de l'alimentaire de +20,3%).

En Italie, l'inflation passe la barre des 11%... et elle s'avère incandescente dans les Pays Baltes (22% au minimum et plus de 25% en Estonie).



En France ce matin, l'Insee a annoncé que les prix à la consommation en France augmenteraient de 6,2% en octobre 2022, après +5,6% le mois précédent, avec l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés.



Outre-Atlantique, les chiffres des dépenses et des revenus des ménages ressortent en hausse respectivement de +0,6% et +0,4%, l'inflation ressort supérieure de +0,2% par rapport aux attentes (à +0,5% en séquentiel, hors énergie, la référence la plus surveillée).



Peu de réaction du Dollar Index (+0,3% à 110,95) à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est révisé quasi inchangé: le baromètre 'U.Mich' a progressé de +1,3Pt à 59,9 en donnée révisée, après une première estimation de 59,8 publiée mi-octobre.

La composante 'jugement des consommateurs sur leur situation actuelle' est remontée à 65,6 contre 59,7 (effet baisses des carburants) mais celle des perspectives a reculé à 56,2 contre 58,0.