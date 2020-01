Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro s'accroche aux 1,10/$, PIB allemand rehaussé Cercle Finance • 29/01/2020 à 19:35









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Journée plutôt calme sur le marché des changes ou les parités sur les 10 principales 'paires' de devises ont rarement dépassé 0,1% en valeur absolue, l'Euro cédant entre -0,1 et -0,15% face au dollar, ce qui ne s'avère pas décisif puisque le Dollar ne passe pas le cap des 1,10/E, 'soulevant' juste la résistance, mais sans conviction. L'Euro n'a pas été affaibli par le contexte économique car les nouvelles ne sont pas mauvaises du côté du moral des ménages français avec un indice en progression de +2Pts à 104 en janvier. Même progression en Allemagne ou le moral passe de 9,7 à 9,9 (mode calcul différent, mais il suffit de supprimer la virgule pour que la comparaison avec la France soit cohérente) et les Bunds varient peu à -0,3800% (-0,5Pt de base)... et le gouvernement allemand revoit à la hausse sa prévision de croissance pour 2021, de +1,2 à +1,3%. Les regards seront surtout braqués ce soir sur la FED : après trois baisses de taux en 2019 et une stabilisation de l'économie américaine à un niveau de croissance proche de +3%, sans aucune trace de pression inflationniste, Jerome Powell devrait annoncer une prolongation de la 'pause' décrétée en octobre dernier. Le Dollar pourrait ressortir renforcé au cas où les mesures d'injections monétaires quotidiennes sur le 'repo' et d'achats mensuels de Tbills seraient jugées moins nécessaires (si l'interbancaire se stabilisait)... mais avec le risque de ralentissement conjoncturel lié au coronavirus (l'épidémie progresse vite en Chine... à quand le 'pic' ?), Wall Street s'attend au contraire à un soutien fort de la part de la FED.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.