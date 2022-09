Devises: l'Euro retrouve des couleurs après le CPI allemand information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 18:51

(CercleFinance.com) - L'Euro ne reverra pas la parité 1/1 avec le Dollar avant de basculer sur octobre, et loin s'en faut malgré le rebond de +0,7% vers 0,9800 ce jeudi: il perd 2% face au billet vert sur le mois écoulé et -14,6% depuis le 1er janvier.

Mais c'est un moindre mal après les -16% affichés 48H auparavant (plancher de 20 ans à 0,9540) : les cambistes anticipent une action ferme et résolue de la part de la BCE en novembre après la publication d'une nouvelle forte tension des taux suite à la publication du 'CPI' préliminaire en Allemagne pour le mois de septembre.



L'indice des prix à la consommation germanique calculé selon les normes européennes IPCH a progressé de 2,2% en séquentiel (par rapport à août) et de 10,9% sur un an (déjouant le consensus Reuters de +1,3% et +10,00%/an).



Le billet vert de son côté pâtit d'une déclaration de James Bullard : 'Il est possible que les États-Unis connaissent une récession alors que la FED s'efforce de réduire l'inflation, mais ce n'est pas mon scénario de base.'



Cela signifie peut-être que la FED pourrait se montrer moins agressive si une récession survenait alors qu'elle juge actuellement que l'économie US est robuste : la contraction surprise des inscriptions au chômage vers 200.000, un plancher historique, démontre que le marché du travail reste très résilient à la hausse des taux.

Le Dollar Index s'est repli de -0,4% vers 112,15 alors que le PIB américain s'est bien contracté de -0,6% pour le 2ème trimestre en rythme annualisé, selon la 3ème et dernière estimation du Département du Commerce, les entreprises américaines ayant nettement réduit leurs dépenses d'investissement face à la menace d'une récession.



L'indice des prix de base dit 'PCE', très surveillé par la Réserve fédérale, a néanmoins été revu à la hausse, à +7,3% en rythme annuel, après une première estimation de +7,1%.

Hors éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation, le PCE en version 'core' s'établit à +4,7%, à comparer avec +4,4% dans sa précédente estimation

Les analystes redoutent une nouvelle envolée des prix à la consommation vers 10% sur le mois en cours après la fin du rabais sur les prix à la pompe et les tarifs de train.