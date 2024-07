Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : l'Euro résiste, le Yen inscrit un nouveau plancher information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 18:41









(CercleFinance.com) - L'Euro a bien régi aux résultat du 1er tour des législative avec une progression initiale de +0,5% jusque vers 1,0770/$ qui s'est ensuite évaporée : l'Euro en termine peu changé vers 1,0730 (+0,15%) tandis que le 'Dollar Index' finit parfaitement stable ce soir vers 105,85.



On retiendra de cette journée le nouveau plancher historique inscrit par le Yen, tombé vers 161,7/$ et 173,65 face à l'Euro.

Le Franc suisse est également apparu faible avec -0,55% vers 0,9035/$ et -0,5% face à l'Euro.



Cette journée est marquée par une nette remontée des rendements de part et d'autre de l'Atlantique, mais avec une intensité assez comparable: nos OAT se dégradent ce soir de 5Pts mais les Bunds affichent +11,5Pts vers 2,6030%. Ces derniers subissent une de leur pire baisse de l'année, alors que l'inflation en Allemagne devrait s'établir à +2,2% en juin, selon l'estimation préliminaire de Destatis, après +2,4% le mois précédent.



En France, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 46,4 en mai à 45,4 en juin, mettant en évidence une accélération de la contraction du secteur par rapport au mois précédent.



Par ailleurs, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, a reculé de 47,3 en mai à 45,8 en juin, mettant en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur, ainsi qu'une accélération de sa contraction (sous le seuil technique des 50).

Côté américain, la contraction du secteur manufacturier américain s'est légèrement accentuée en juin, témoignant toujours de la faiblesse de la demande.

C'est ce que démontre l'enquête de l'Institute for Supply Management avec un indice est ressorti à 48,5 le mois dernier, en repli de 0,2 point par rapport aux 48,7 du mois de mai.



La composante des commandes nouvelles s'est améliorée à 49,3 contre 45,4 le mois précédent, mais celle de la production est revenue à 48,5 après 50,2 le mois précédent.

Le sous-indice de l' emploi s'est lui aussi tassé à 49,3 contre 51,1 en avril.

Juste avant l'ISM, S&P Global avait annoncé que son indice manufacturier était ressorti à 51,6 pour le mois écoulé, contre 51,3 en donnée définitive pour mai.







