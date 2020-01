Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'euro reflue vers les 1,11 dollar Cercle Finance • 03/01/2020 à 12:03









(CercleFinance.com) - Vendredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne pliait contre les valeurs refuge que sont le billet vert américain (- 0,33% à 1,1135 dollar) et le yen nippon (- 0,79% à 120,32), tout en restant quasi-inchangé face au sterling et au franc suisse. Cette nuit, la perception du risque géopolitique a brutalement augmenté : les Etats-Unis ont annoncé avoir réalisé, sur ordre de Donald Trump, un bombardement à Bagdad qui a notamment tué le général iranien Ghassem Soleimani, chef des forces spéciales des Pasdaran, la 'Force Al-Qods', qui préside aux menées de Téhéran dans tout le Moyen-Orient. 'Cette frappe est bien sûr liée à l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad par des manifestants pro-iraniens le 31 décembre', commente La Banque Postale AM, notant 'qu'une crise pétrolière, si elle est peu probable, constitue néanmoins un risque majeur cette année'. Sur le front des statistiques, cet après-midi, doivent être dévoilés une estimation préliminaire de l'inflation en Allemagne, puis l'indice ISM pour le secteur manufacturier américain au titre du mois de décembre. Pour l'heure, on notera que le taux de chômage en Allemagne s'est maintenu à 5% en décembre, tandis que la hausse des prix à la consommation en France se serait accélérée à +1,4%, après +1% en novembre.

