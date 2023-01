Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: l'Euro progresse malgré le recul du PIB allemand information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 14:29

(CercleFinance.com) - L'Euro se signale par une vigueur retrouvée face à toutes les devises à 72H de la conférence de presse de la BCE: il gagne 0,4% face au Franc suisse et à la Livre, +0,3% face au $.



Le Dollar fait de son côté preuve de robustesse face à toutes les devises (sauf l'Euro) à 48H de la conclusion de la 1ères réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale de 2023.

Le Dollar Index s'effrite de 0,1% vers 101,8 mais uniquement parce que l'Euro progresse de +0,3% vers 109,1$.



Selon les cambistes, le ralentissement graduel de l'inflation et la bonne résistance de l'économie américaine ont récemment réduit les chances de voir la Fed poursuivre sur la voie d'un resserrement monétaire agressif.

Mais les 'conditions financières' sont redevenues trop 'faciles' pour Wall Street, le prix de l'énergie et des matières premières rebondit fortement en janvier et le prochain 'CPI' pourrait être assez mauvais.

Donc le sentier devient étroit pour la FED qui devra dissuader les marchés de se sentir euphoriques tout en concédant que les planètes apparaissent bien alignées en début d'année.



Après avoir déjà réduit le rythme de ses hausses de taux au mois de décembre, ramené à 50 points de base au lieu de 75, la Fed ne devrait relever ses taux que de 25 points de base mercredi.



La Banque centrale européenne (BCE) devrait confirmer l'anticipation d'une hausse des taux de 50 points de base jeudi : les investisseurs scruteront avec attention les propos de sa présidente, Christine Lagarde.



'Toute l'attention se portera sur les annonces pour la suite: quel rythme en mars? quel niveau terminal pour le taux de dépôt et à quel horizon?', commente Julien Russo, gérant de portefeuille chez Swiss Life Asset Managers France.

En attendant, le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,2% au quatrième trimestre de l'année 2022 par rapport au troisième, selon les données corrigées des variations de prix, saisonnières et calendaires de Destatis car les dépenses de consommation privée, qui avaient soutenu l'économie allemande au cours des trois premiers trimestres, ont été inférieures aux attentes au 4ème.



L'office fédéral des statistiques indique également que sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance économique a été de 1,9%, ce qui signifie une révision à la baisse de l'estimation initiale de 0,1 point de pourcentage.