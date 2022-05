Devises: l'Euro progresse après forte inflation en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - C'était très calme côté volumes sur le front des changes ce lundi avec la fermeture des marchés US (en raison du Memorial Day) mais l'Euro prend quand même +0,4% à 1,0775% et teste un 'plus haut' depuis plus d'un mois.



Les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui en Allemagne ont dépassé 10% les attentes avec un score de 8,7% en mai en rythme annuel, contre +7,8% en avril et un consensus de +8%.

Pas mieux en Espagne où l'inflation a accéléré de +0,4%, à +8,7% en mai en rythme annuel, contre un consensus de +8,5%.

Voilà qui plaide pour un relèvement de 2 X 25Pts cet été, ou de +50 points dès le mois de juillet, la Banque centrale européenne devrait mettre fin au plus tôt aux taux de prise en pension négatifs (-50Pts depuis 2 ans).



L'inflation a peut être plafonné aux Etats Unis en avril mais cet espoir pourrait être remis en cause par une nouvelle poussée haussière du pétrole 'Brent' (+1%) qui franchit le cap des 120$/baril à Londres.



Même si c'est peu significatif, le Dollar Index a reculé de 0,35% ce lundi vers 101,30, ce qui reflète son recul face au Yen et face à la Livre Sterling (à 127,5 et 1,265 respectivement).