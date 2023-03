Devises: l'Euro profite peu d'une hausse de 50Pts par la BCE information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 19:55

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une chute de près 2%, l'Euro n'a guère rebondi (+0,4% vers 1,010 face au $) bien que Christine Lagarde ait réaffirmé que l'institution qu'elle préside maintient comme priorité la maîtrise de l'inflation.

Alors qu'un large consensus tablait sur une hausse limitée à +25Pts, la BCE a de nouveau relevé ses taux directeurs de 50Pts ce jeudi et laissé entendre que d'autres relèvements étaient à venir.

Elle abandonne cependant le concept de 'hausse sensible' (ce qui signifie plus de 25Pts).

Les cambistes semblaient les premiers à anticiper 25Pts ce 16 mars, ils auraient peu réagir plus vivement.

Ceci tend à indiquer que leur scénario central n'est pas remis en cause à moyen terme : la banque centrale européenne va réduire fortement et résolument le loyer de l'argent d'ici fin 2024 (-150 ou -200Pts ?)



A court terme, les anticipations de hausse vers 4,00% deviennent très minoritaires, et une dernière hausse de +0,25% début mai, à 3,75%, semble un maximum.



Même si l'institution estime aussi que l'inflation devrait 'rester trop forte pendant une trop longue période': les économistes de la BCE estiment qu'elle devrait s'établir en moyenne à 5,3% en 2023, 2,9% en 2024 et 2,1% en 2025.



Le Dollar a peu réagi à une déferlante de 'stats' : le billet vert a reculé de -0,15% (Dollar-Index à 104,50) alors que la parité Yen/$ est restée stable, la Livre étant la plus vigoureuse avec +0,5%.



Les mises en chantier ont fait un bond en avant de +9,8% aux Etats-Unis en février (pour un total de 1,45 million en rythme annuel), reflétant une amélioration du marché de la construction résidentielle, essentiellement grâce à la vigueur de l'activité sur la côte Ouest du pays.

En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à février, la statistique s'inscrit néanmoins en repli de 18,4%.

Le nombre de permis de construire a quant à lui augmenté de 13,8% le mois dernier, à 1,34 million d'unités, mais accuse un recul de 17,9% en glissement annuel.

L'indice d'activité courante de la Fed de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -24.3 en février à -23.2 en mars, soit sa 7ème lecture négative consécutive. Si le chiffre est en très légère amélioration, il reste loin des -15.6 anticipés par le consensus.

Les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont reculé de 20 000 lors de la semaine du 6 mars, s'établissant à 192 000 contre 212 000 la semaine précédente selon le Département du Travail: c'est un retour à la case départ, sur des niveaux historiquement bas.



Les prix à l'importation ont baissé de -0,1%, pour la septième fois en huit mois en février, dernière indication en date du processus continu de désinflation actuellement à l'oeuvre aux Etats-Unis.

Sur 12 mois à fin février, les prix à l'importation accusent un repli de 1,1%, leur premier recul annuel depuis la fin 2020 et leur plus forte baisse depuis le déclin de 1,3% enregistré en septembre 2020.