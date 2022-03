Devises: l'Euro profite d'une possible détente côté Ukraine information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 19:21

(CercleFinance.com) - La pression sur l'Euro se relâche : il reprend +0,9% face au Dollar vers 1,0950.

Le Dollar recule également de -0,3% face au Yen, la Livre et le Franc suisse, le Dollar Index consolide de -0,6% vers 98,7 (après un zénith à 99,4 la veille).



La vraie vedette de cette fin de journée, c'est donc l'Euro qui bondit de +1,25% face au Franc suisse et +1,2% face à la Livre.



Des rumeurs qui circulent avec insistance indiquent que l'Ukraine renoncerait à intégrer l'OTAN, ce qui pourrait faciliter les pourparlers de paix ce weekend en Turquie et l'arrêt prochain des hostilités.



Rien de confirmé à ce stade mais les marchés y croient de nouveau, comme ce matin: c'est ce qui avait motivé une flambée de +3% des indices boursiers peu après l'ouverture.



L'Euro se reprend sans que sa rémunération s'avère très différente des T-Bonds : le '10 ans' affiche +13Pts à 1,85%... les Bunds +12Pts à 0,1100%, nos OAT +14Pts à 0,55%.

La question que tout le monde se pose à une semaine de la réunion de la FED: que peut-elle face à de l'hyperinflation ?



L'annonce du boycott américain provoque une nouvelle flambée du baril (+7% à Londres vers 131,5$ et +6,9% sur le NYMEX vers 128$... et le fioul prend 11,5% sur les marchés à terme US).

Les perspectives inflationnistes que cela implique -puisque les USA et UK ont dépassé le stade de la menace- impliquent une entrée de l'économie européenne en récession à plus ou moins court terme (l'Allemagne y est déjà), ce qui ne manquera pas d'affaiblir l'Euro par la suite.