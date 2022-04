Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: l'Euro préserve de justesse 1,0810$, rebond Cad$ information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 23:58

(CercleFinance.com) - L'Euro est passé tout près la cassure de son plancher annuel du 7 mars (1,0805$) en retraçant les 1,0810 mardi et ce mercredi, au moment précis ou fut publié l'indice des prix à la production.

Le 'PPI' est ressorti à +11,2% en rythme annuel (+1,4% en mars 2022, déjouant un consensus qui tablait sur +1,2%) mais le 'PPI core' fait un bond de 1% en mars 2022 (soit +7% en rythme annuel), contre un consensus de +0,5% (après +0,4% en février).

James Bullard averti que cette inflation historique associée à une nécessaire hausse des taux induit un risque de récession élevé et que toute autre interprétation de la situation relève de thèses 'fantaisistes'.



Mais le 'fait accompli' semble avoir joué en la défaveur du Dollar puisque le '$Index' a fait machine arrière (-0,45%) après le test d'un zénith annuel à 100,50 et en termine à 99,85.



A noter la forte hausse du Dollar canadien (+0,8% à 1,2565/$) alors que la Banque Centrale du Canada a relevé son taux directeur de +50Pts de base à 1% ce 13 avril pour combattre l'inflation: l'objectif pourrait se situer entre 2 et 3% d'ici fin 2022 en fonction de la conjoncture.



L'Euro a rebondi en cette veille de réunion de la BCE : ce pourrait être l'occasion pour Christine Lagarde de confirmer que le contrôle l'inflation demeure la priorité et qu'un cycle de relèvement des taux pourrait survenir dès la rentrée de septembre, voir en juillet comme certains l'anticipent, ce qui amènera une réévaluation des objectifs de croissance en Europe.



La Banque de France intègre ce phénomène dans ses prévisions: elle revoit de moitié à la baisse son objectif de croissance au 1er trimestre, de +0,5% à +0,25% (ce qui rend l'objectif annuel de +3,6% en 2002 caduc).



A noter que le repli du Dollar profite à l'or qui progresse encore (+1,3%) et franchit le cap des 1.980$/Oz, l'argent avance de +1,5%.