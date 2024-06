Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: l'Euro poursuit le repli amorcé vendredi sous 1,09$ information fournie par Cercle Finance • 10/06/2024 à 19:57









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -L'Euro chute de -0,4%, c'est à dire moins violemment que vendredi (-0,8% après les chiffres très 'robustes' de l'emploi US) : toute tentative de rebond de l'Euro était vouée à l'échec depuis dimanche 20H.



La situation politique en Europe en général et la dissolution en France en particulier éclipse complètement le sujet principal de la semaine qui était censé être la réunion de la Réserve fédérale, prévue mercredi.

Le président français Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, une première depuis 1997, et des élections anticipées auront lieu les 30 juin et 7 juillet : une période d'interrogation de 4 semaines concernant l'évolution du panorama économico-politique français.



Dans une phase d'incertitude politique, les investisseurs se réfugient traditionnellement vers le billet vert : le '$-Index' progresse de +0,3% vers 105,20 ce soir et il ne finit pas la journée au plus haut puisqu'il avait grimpé jusque vers 105,4 ce matin.

Le Dollar ne grappille que 0,05% face au Franc suisse, +0,15% face à Livre et +0,2% face à la Livre.

C'est le Dollar canadien qui s'est montrée le plus vigoureux contre toutes devises... et l'Euro, logiquement le plus faible (mais rien de spectaculaire, la hausse des taux a freiné son repli).







