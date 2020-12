Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro plafonne à 1,2272/$, la £ rechute de -0,5/$ Cercle Finance • 18/12/2020 à 19:39









(CercleFinance.com) - L'Euro en termine sur une micro correction de -0,2% ce vendredi, vers 1,224/$ après un zénith de 1,2272 en matinée. L'Euro ne profite pas de la hausse du baromètre du climat des affaires qui se redresse en Allemagne en décembre, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,1 à comparer à 90,9 pour le mois en précédent (révisé d'une première estimation de 90,7). Le $ profite peut-être de la hausse un peu plus forte que prévu de l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, soit +0,6% le mois dernier, à 109,1, après des progressions de 0,8% en octobre et de 0,7% en septembre. La Livre rechute de -0,55% vers 1,3500/$ alors que ce weekend (19/20 décembre) est vraiment celui de la dernière chance dans l'optique d'un déblocage des négociations autour du Brexit... mais les derniers échos ne sont pas encourageants et les négociations cesseront bien d'ici 48H, avec ou sans accord. Dans un communiqué publié hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, évoque des 'progrès significatifs', mais aussi la persistance de 'différences importances' sur des sujets comme la pêche.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.39%