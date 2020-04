Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro grimpe avec une BCE sans annonces fortes. Cercle Finance • 30/04/2020 à 19:58









(CercleFinance.com) - Net rebond de l'Euro, de +1% jusque vers 1,0972 face au Dollar, avant quelques prises de bénéfices en fin de journée (retour sous 1,0940, soit environ +0,7%). L'Euro avait peu réagi à la déferlante de statistiques de PIB historiquement 'horribles' du 1er trimestre en Europe, les cambistes s'attendant depuis longtemps à des chute d'activité abyssales (et ce sera pire encore au 2ème trimestre). Il s'est en revanche envolé de +0,6% suite au communiqué de la BCE, lequel ne comportait pas 'd'annonces' majeures relatives au niveau des taux, ou à la taille (déjà 'no limit') des programmes d'achat (le PEPP de 7500MdsE pourrait être étendu à volonté, l'échéance des 'prêts d'urgence pandémiques' pouvant également rallongé au-delà du 31 décembre 2020). La BCE a maintenu sans surprise son taux directeur à zéro et son taux de prises en pension à -0,50%. Elle annonce en revanche réduire son taux d'intérêt sur les opérations TLTRO III à 50 points de base sous le taux moyen des principales opérations de refinancement de l'Eurosystème sur la période de juin 2020 à juin 2021: autrement dit, les banques peuvent emprunter à -1% pour prêter aux PME et PMI durant la période de crise. Une crise d'une violence jamais vue selon la BCE qui s'attend à une récession comprise entre -5 et -12% cette année (-15% possible au T2, l'OFCE envisage jusqu'à -25%), le rythme de la reprise étant difficile à cerner... mais sera probablement lent indique Ch.Lagarde, qui n'a pas prononcé le mot 'dépression' qui semble pourtant convenir le mieux à la situation. Un chiffre était très attendu ce jeudi outre-Atlantique : les dépenses des ménages américains ont chuté de 7,5% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une contraction de l'ordre de 4%. De leur côté, les revenus des ménages ont reculé de 2% en mars, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une diminution de 1,5%. En février, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,2% et de 0,6% respectivement. L'autre rendez-vous très attendu, hebdomadaire celui là, concerne le nombre nouveaux inscrits aux allocations chômage: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré de 3.839.000 la semaine dernière, à comparer à 4.442.000 la semaine précédente (4.427.000 en estimation initiale). C'est un peu plus que ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 3,5 millions d'inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a cette fois reculé, pour atteindre 5.033.250, en baisse de 757.000 en l'espace d'une semaine. Sur 6 semaines, ce sont près de 30 millions d'emplois qui ont été détruits. Le nombre de personnes percevant des indemnités régulières a atteint 18 millions à l'issue de la semaine du 18 au 25 avril. Le Dollar chute par ailleurs de -0,8% face au Franc suisse, vers 0,966 et de -0,9% et de -0,9% face à la Livre qui grimpe vers 1,258%. Le Dollar ne gagne du terrain que face au 'Huard' ($ canadien), soit +0,5% vers 1,3960.

