Devises: l'Euro en grande forme, bref test des 1,11 contre $ information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 19:38

(CercleFinance.com) - Le Dollar faiblit nettement -en apparence- mais s'épargne la cassure de ses planchers annuels, tutoyés ce matin face à l'Euro, lequel s'est avancé jusqu'au contact des 1,1100.



L'Euro gagne encore 0,6% à 1,1035 mais ce n'est plus la flambée de +1,2% vers 1,1095 observée vers 15H15 (contre 1,0970 en Asie vers 6H15 du matin).



Le Dollar a commencé à se redresser 45 minutes après la publication des commandes de biens durables US du mois de mars : le Dollar Index remonte de 101 (plancher inscrit à 15H15) vers 101,45 et limite la casse à -0,4%.



Mais le 'fait du jour', c'est surtout la grande vigueur de l'euro qui s'adjuge entre 0,6% et 0,7% face au Yen et +0,6% face au Franc suisse ou le Dollar canadien.

La Livre a été la seconde devise la plus robuste avec +0,5% face au Dollar, dopée par son rendement (celui des Gilts) en hausse de +8,5Pts (contre +6Pts pour les Treasuries).



Les commandes de biens durables US ressortent en hausse de +3,2% au lieu de +0,5 à +0,7% anticipé, les commandes d'aéronautique grimpent de plus de 10%.

Si on les retranche, les commandes 'hors transport' ne progressent que de +0,3%.

Le déficit commercial US se contracte de -8,1% à 84,6Mds en mars grâce à la hausse des exportations de matériel militaire.

Après la 11ème hausse de taux attendue le 3 mai (5,00/5,25%), les anticipations pour le mois de juin (FOMC de la mi-juin) voient la FED maintenir les taux à 5,25% (70%), les monter à 5,5% (20%)... et 10% anticipent déjà une baisse.

Il faudrait pour cela que les chiffres préliminaires du PIB qui seront publiés demain soient désastreux et que le chômage remonte en flèche dans 10 jours ('NFP' publié ce 5 mai): le $ pourrait alors pulvériser ses planchers annuels et le Dollar Index basculer sous la barre des '100'.