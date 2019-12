Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'euro/dollar stable, le sterling solide Cercle Finance • 10/12/2019 à 13:21









(CercleFinance.com) - Mardi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se maintenait, sans grande tendance, au-dessous des 1,11 dollar. Pour l'heure, l'euro grappille ainsi 0,13% à 1,1084 dollar, et évoluait de manière aussi peu marquée contre les autres grandes devises. Les négociations commerciales sino-américaines semblent peu avancer ces derniers jours. Certains opérateurs redoutent désormais la concrétisation d'une nouvelle salve de mesures protectionnistes anti-chinoises de la part de l'administration Trump dès le 15 décembre. Par ailleurs, en vue des législatives britanniques de jeudi, 'les conservateurs détiennent toujours une avance de dix points sur le Labour dans les sondages', souligne un spécialiste ce matin. Notons que le comité de politique monétaire de la Fed commencera aujourd'hui pour terminer demain soir, et que jeudi aura lieu le premier conseil des gouverneurs de la BCE présidé par Christine Lagarde. Autant d'événements incitant à l'attentisme. Dans ce contexte, les cambistes réagissent peu à l'indice ZEW mesurant le moral de la communauté financière allemande : ce dernier est pourtant ressorti à + 10,7 points en décembre, chiffre nettement supérieur aux attentes (+ 1,1 point) et à celui de novembre (- 2,1 points).

