Devises : l'euro/dollar entre Fed et BCE

(CercleFinance.com) - Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne se tenait sur son quant-à-soi entre les réunions de la Réserve fédérale américaine, hier soir, et celle de la BCE qui se terminera tout à l'heure. Ainsi, l'euro reste stable (- 0,04%) à 1,1130 dollar, et conserve ainsi son avance de la veille (+ 0,39%). En effet, l'euro a profité du comité de politique monétaire de la Fed, qui s'est terminé hier soir, et surtout des déclarations de Jerome Powell. Selon un spécialiste, le patron de la Fed 'a notamment souligné qu'il voulait voir l'inflation 'persister' avant de relever les taux directeurs.' Qu'attendre, tout à l'heure, du premier conseil des gouverneurs de la BCE sous la présidence de Christine Lagarde ? 'Sauf surprise, la BCE ne modifiera, aujourd'hui, ni sa politique monétaire ni sa communication', anticipe Aurel BGC. Pour les spécialistes les principaux points d'intérêts porteront sur les révisions des prévisions de croissance et d'inflation, ainsi que sur les chantiers ouverts dans le cadre de la 'revue stratégique' qu'ambitionne de mener l'ancienne directrice générale du FMI. En attendant, on notera qu'en octobre 2019, par rapport à septembre, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a diminué de 0,5% dans la zone euro.

