Devises : l'Euro continue de glisser face au Dollar et au CHF

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son ascension face à l'Euro et prend environ +0,3% vers 1,1025: il termine ainsi la semaine au plus haut, sur un gain global de +0,6% (il cotait 1,1090 vendredi dernier). La tendance du Dollar évolue toujours de pair -apparemment- avec celle de Wall Street, et depuis 2 mois, cela n'a plus rien d'une coïncidence. Le lien avec les chiffres du jour semble moins évident mais n'est pas antinomique : l'indice PMI composite d'IHS Markit pour les Etats-Unis ressort à 53,1 en estimation flash pour le mois en cours, à comparer à 52,7 pour décembre 2019, son rythme le plus élevé depuis mars dernier. C'est grâce à l'expansion des 'services' (activité secteur tertiaire) qui accélère de 52,8 en décembre vers 53,2 en janvier alors que l'activité anticipée dans le secteur manufacturier US ralentit bien plus nettement de 52,4 vers 51,7. Le facteur décisif depuis 48H semble bien être le discours accommodant de la BCE qui continue de promettre des taux très bas, très longtemps, dans un contexte de croissance durable... mais lente. Peut être que la contre-performance hebdo de l'euro s'explique aussi par la publication d'indices PMI ce matin qui ne confirmaient pas l'embellie de l'activité dans la zone euro, notamment dans le secteur des 'services' avec un recul de 52,8 vers 52,2, ce qui n'est que partiellement compensé par une hausse du PMI manufacturier, de 46,3 vers 47,8. L'estimation flash de l'indice PMI 'composite' IHS Markit pour la zone euro s'établit pour sa part à 50,9 en janvier (inchangé donc par rap^port à décembre), signalant donc le maintien d'une faible croissance du secteur privé dans la région en ce début d'année 2020. L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France chute de 52 en décembre 2019 vers 51,5 en janvier, le plus faible taux d'expansion de l'activité du secteur privé français depuis septembre 'La croissance s'est maintenue en France et en Allemagne, tandis que dans l'ensemble de la zone de la monnaie unique, la confiance des entreprises s'est redressée pour atteindre un pic de seize mois', précise Andrew Harker, associate director à IHS Markit. L'un des autres 'faits du jour', c'est l'accélération de la glissade de l'Euro face au Franc suisse, vers un plancher de 1,0707 plus revu depuis avril 2017. Le 'FCH' pourrait bientôt tester la zone des 1,0640/E (zénith de février 2017), voir grimper jusque vers 1,0330, son sommet décennal de mi-2015, testé 5 mois après l'abandon de la parité '1,20' de janvier 2015.

