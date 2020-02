Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : l'Euro continue de faiblir, tout proche de 1,09/$. Cercle Finance • 10/02/2020 à 19:36









(CercleFinance.com) - Même si beaucoup de stratèges affirment que la FED 'interviendra' (en baissant les taux) si la croissance US est impactée par le coronavirus, c'est pourtant le Dollar qui continue de caracoler au détriment de l'Euro (-0,4%) qui s'enfonce jours après jour sous les 1,100$ et qui inscrit un nouveau plancher annuel à 1,0915, ce qui le rapproche du support des 1,0880. Mais l'Euro est surement affaibli par les incertitudes politiques qui surgissent en Allemagne: la dauphine d'Angela Merkel surnommée 'AKK' (A.Kramp Karrenbauer) renonce à briguer la présidence de la CDU en juillet prochain alors que la 1ère ministre va prendre sa retraite à cette fonction. Cela signifie qu'il pourrait ne plus y avoir ni de parti majoritaire ni de 'patron' à la tête du pays d'ici 6 mois, ou que des alliances contre-nature pourraient être nécessaires pour former une (fragile ?) coalition. Quelle sera la ligne politique allemande d'ici l'été, c'est une grande incertitude qui se profile... la CDU d'A.Merkel est elle même divisée avec une frange soutenant une BCE pro-active et non orthodoxe, les conservateurs du parti souhaitant l'arrêt des injections ('QE') et de l'aventurisme monétaire Si aucune donnée 'macro' d'importance n'était attendue aujourd'hui, les investisseurs ont tout de même découvert que le moral des investisseurs dans l'Eurozone a fortement chuté en janvier, de 7,6 vers 5,2, ce qui n'est pas bon signe pour l'Euro non plus.

