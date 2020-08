Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises :l'Euro consolide, en l'absence de facteurs objectifs Cercle Finance • 10/08/2020 à 20:10









(CercleFinance.com) - L'Euro a connu un décrochage de -0,5% en début de matinée, de 1,1800/$ vers 1,1740 en l'espace de 2 heures avant de se redresser vers 1,1770 en milieu d'après-midi, pour finalement retomber vers 1,1750. Le raffermissement du Dollar est tout relatif: c'est surtout l'Euro qui consolide face à toutes devises. Le Dollar reste stable face au Yen et à la Livre Sterling mais il gagne du terrain face au Franc suisse (+0,3%) mais recule d'autant face au $ canadien (1,3345). Le billet vert pourrait réagir à l'un des nombreux indicateurs macroéconomiques US prévus cette semaine, dont l'inflation (mercredi), puis les ventes de détail et la production industrielle (vendredi). De ce côté de l'Atlantique, doivent notamment être publiés l'indice ZEW en Allemagne (mardi), des estimations du PIB britannique (mercredi) et de la zone euro (vendredi), mais aussi le taux de chômage en France (jeudi).

