Devises: l'Euro consolide à la veille réunion BCE malgré ADP

(CercleFinance.com) - L'Euro a reperdu 0,2% en fin de journée, vers 1,1310/$ bien que le rendement des T-Bonds se détende de 1,765% vers 1,7500% après la publication d'une chute spectaculaire des créations d'emplois (-301.000 selon ADP) dans le secteur privé au mois de janvier.

Ce n'est pas de très bon augure avant le 'NFP' qui sera publié vendredi.



De façon assez inattendue, après 3 séances de hausse, l'Euro cale contre touts devises à 24H de la conférence de presse de Christine Lagarde.



Elle pourrait durcir le ton au lendemain de la publication des pires chiffres d'inflation en zone eurodepuis la fin des années 80 (et 1996 en Italie) avec +5,1% pour le mois de janvier (au lieu d'une décélération vers 4,5% attendue).



Le Dollar a repris du terrain face au Franc suisse (+0,3% à 0,9180) mais il en cède un peu face à la Livre qui aligne une 4ème séance de hausse, passant de 1,3500 à 1,3575.

A noter également la poursuite de la hausse du Dollar australien jusque vers 0,7150: il gagne +2,3% depuis le plancher des 0,6970 de lundi 31 janvier.





